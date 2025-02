Escursionista cade in un dirupo e si ferisce gravemente. L’incidente è accaduto oggi pomeriggio presso le cascate della Mola di Corviano nel territorio di Soriano nel Cimino. Protagonista una donna di 56 anni, residente a Guidonia, impegnata, come detto, in una escursione. Dato l’allarme sul posto sono giunti i vigili del fuoco, il personale del soccorso alpino e il 118.

L’operazione di soccorso è stata complicata vista la natura impervia del luogo in cui è caduta.

La donna è stata raggiunta a terra da una squadra della sede centrale dei vigili del fuoco e dal personale del nucleo speleo-alpino fluviale che insieme al personale medico del 118 e al soccorso alpino l’hanno stabilizzata su una barella. La escursionista è stata poi trasportata da questa zona impervia dall’elisoccorso del 118 al Gemelli. Le sue condizioni sono apparse serie. Si sospetta un trauma cranico.

Presenti sul posto anche i carabinieri forestali.