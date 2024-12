Un altro incidente sul lavoro nella Tuscia. Si è verificato ieri mattina a Gallese dove un operaio, al lavoro in un’azienda del posto, per cause ancora in corso d’accertamento, è caduto da una scala, riportando diverse ferite. I colleghi presenti hanno dato subito l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Andosilla di Civita Castellana.

Dai primi accertamenti sembra che le sue condizioni non siano tali da destare particolari preoccupazioni. Intanto sul luogo dell’incidente, oltre al 118, sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dello Spresal della Asl, come è prassi in questi casi, per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Quello di ieri è stato il terzo incidente negli ultimi due mesi. A inizio agosto un operaio di 40 anni era caduto dal tetto di un capannone ed era stato trasportato in eliambulanza al Gemelli. Dopo una ventina di giorni, il 26 agosto, due operai edili, che stavano eseguendo dei lavori su un'impalcatura, sono stati travolti dal crollo di un muro di contenimento.

Feriti entrambi, uno era stato trasportato in eliambulanza al Gemelli, l’altro all’Andosilla.

A inizio luglio in un incontro avvenuto presso l’assessorato regionale del lavoro che ha visto la partecipazione di tutte le rappresentanze sindacali, datoriali, edili e dell’artigianato, sono stati forniti i numeri degli incidenti. Dall’inizio dell’anno si parla di 39 incidenti mortali e di 17.277 infortuni, in aumento di 160 rispetto all’anno scorso. Di questi 795 sono avvenuti in provincia di Viterbo. Questo dato, purtroppo, alla luce degli ultimi incidenti dovrà essere rivisto al rialzo.