CIVITAVECCHIA – Nonostante l'impatto visivo poco gradevole, la motonave Brilliant Lady rispetta tutti i criteri ambientali necessari. Lo ha assicurato l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini, dopo un incontro avuto con la Capitaneria di porto, a seguito delle numerose segnalazioni ricevute negli ultimi giorni e la preoccupazione dei cittadini.

La motonave, non avendo trovato posto in banchina al porto, è rimasta ancorata al largo per giorni, mantenendo i motori accesi per garantire i servizi a bordo giorno e notte, suscitando legittime preoccupazioni e più di una segnalazione da parte dei cittadini per l'emissione di fumi e l'impatto ambientale. Su indicazione del Sindaco, l'assessore Giannini si è recato presso la Capitaneria di Porto di Civitavecchia per approfondire la questione. La Capitaneria di Porto ha rassicurato l'Amministrazione comunale e la cittadinanza che i controlli effettuati su tutte le navi che entrano in porto, compresa la Brilliant Lady, testano le emissioni inquinanti utilizzando le più avanzate tecnologie. Questi controlli hanno stabilito che la nave rientra nei parametri ambientali idonei stabiliti dalle normative vigenti. «Ringraziamo la Capitaneria di Porto, nella persona del comandante Michele Castaldo, per la pronta e attenta collaborazione - ha spiegato Giannini - il loro lavoro costante e prezioso è fondamentale per la sicurezza e la tutela ambientale del nostro porto e della città».

©RIPRODUZIONE RISERVATA