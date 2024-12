CIVITAVECCHIA – Si moltiplicano, specie sui social, le segnalazioni da parte dei civitavecchiesi per la presenza, da diverse settimane ormai in rada, di una nave da crociera della Virgin. «Il cielo troppo spesso si colora di marrone e giallo – tuonano i cittadini – ci chiediamo quanto ancora debba durare questa situazione». «L’orizzonte è troppo spesso offuscato da questi fumi – fanno eco anche dai comuni limitrofi – non è un bel vedere».

In effetti la nave si trova in rada, in sosta inoperosa, da circa un mese e rimarrà là almeno per diverse settimane, in attesa che si liberi la banchina in porto. Nello scalo cittadino, infatti, la nave dovrebbe rimanere per l’inverno; qui verrà sottoposta a lavori di manutenzione ed ammodernamento, prima della partenza per i Caraibi.