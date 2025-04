LADISPOLI – La fumata bianca non c’è stata ancora. Il futuro del mercato ortofrutticolo è sempre avvolto dalla nebbia e la decisione non è stata presa nemmeno dopo l’incontro di lunedì scorso avvenuto in municipio tra i venditori di via Ancona e il primo cittadino, Alessandro Grando. Un colloquio formale per capire le vere intenzioni della categoria. E – come confermato dallo stesso Grando – questa storica decisione spetterà ai commercianti, una ventina, che dovranno mettersi d’accordo. Al momento però non c’è una volontà univoca, nel senso che i titolari dei banconi ci stanno pensando e sono divisi. Sul fronte della Giunta, il sindaco ha confermato le modifiche che erano state chieste riguardo al nuovo progetto che potrebbe sorgere in via Sironi, di fronte alla biblioteca comunale. «Le loro istanze sono state recepite, quindi ora dovranno solo dire se vogliono spostarsi o no», si è limitato a dire il sindaco. Il nuovo mercato sarebbero al coperto, verrebbe posizionato a bordo strada (questa la novità rispetto all’iter originario) e inoltre potrebbe contare su 150 parcheggi gratuiti riservati ai clienti. Alcuni operatori non hanno gradito troppo questo clamore che si è creato in questi giorni perché vorrebbero scegliere con serenità e capire eventualmente come poter arginare la mancanza di posti auto che incide non poco sull’affluenza giornaliera. I residenti che vivono in quel quartiere al centro di Ladispoli fanno pressioni affinché restino al loro posto. Entro pochi giorni insomma se ne dovrebbe sapere di più.

