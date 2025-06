S. MARINELLA - Sarà presentato oggi pomeriggio alla stampa, presso l’Aula Consiliare alle 16, l’atteso match per il titolo vacante EBU silver Medio Massimi tra Luca D’Ortenzi e Carlos Lamela. L’evento sarà di scena domani sera a partire dalle 19 al Palazzetto dello Sport “Enzo De Angelis”. L’organizzazione è curata dalla Santa Marinella Boxe del maestro Maurizio Sebastiani e dalla Promo Boxe Italia di Mario Loreni, con il contributo del Comune. Nel pomeriggio di oggi, alle 16, alla presenza del supervisor dell’Ebu, si svolgeranno le operazioni di peso dì tutti ì pugili e, a seguire, ci sarà la conferenza stampa con la presenza del sindaco e dei team partecipanti, oltre agli organizzatori Promo boxe Italia e Asd Santa Marinella ring. L’incontro di domani sera, vista la rilevanza sportiva, avrà anche la copertura in diretta, nella parte più importante, di Rai Sport.

“Questo nuovo evento sportivo conferma l’intento dell’amministrazione comunale di portare Santa Marinella all’attenzione del mondo sportivo con iniziative di livello nazionale ed internazionale – ha spiegato il sindaco - abbiamo tutte le carte in regola per ambire a diventare un riferimento per molti sport della Regione e del Paese”.

“La nostra città è pronta ad ospitare la grande boxe – dice l’assessore allo sport Marina Ferullo - in un confronto internazionale e di grande prestigio. Ringrazio gli organizzatori per aver promosso questo evento sportivo e auguro a tutti i pugili di disputare match al meglio delle proprie possibilità, così da offrire al pubblico uno spettacolo indimenticabile”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA