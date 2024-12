LADISPOLI - La notte di San Silvestro si avvicina e torna "l'incubo" per i padroni degli amici a quattro zampe: i botti di mezzanotte. Come proteggere gli animali? A dare qualche piccolo suggerimento sono i volontari delle Guardie ecozoofile di Fareambiente Ladispoli. «Evitare di portarli fuori nei momenti clou tra San Silvestro e Capodanno: tenerli in casa, al riparo dal freddo e dal rumore. Non lasciarli da soli, così si eviteranno eventuali incidenti causati dalla paura. I botti possono causare negli animali diversi stati d’animo: dal semplice disorientamento alla paura, al terrore o angoscia fino ai casi più gravi di disperazione. Nei casi di animali anziani, cardiopatici o particolarmente sensibili ai rumori, rivolgersi con anticipo al proprio veterinario di fiducia. Assicurarsi che abbiano tutti gli elementi identificativi possibili (microchip e medaglietta con un recapito) per facilitare le ricerche in caso di fuga dell’animale spaventato dal rumore. Nel caso, denunciare subito lo smarrimento alla Polizia locale. Se il cane è in casa con il proprietario: informare gli ospiti sugli atteggiamenti da tenere; il suo giaciglio deve essere sempre ben raggiungibile; inibire i nascondigli troppo angusti; se si nasconde, non cercare di tirarlo fuori con la forza, deve farlo di sua iniziativa; deve muoversi liberamente; limitare il rumore in casa magari accendendo il televisore o la radio: meglio una buona musica che un rumore assordante ed evitare che si vedano esplosioni di luce. Attenzione ai balconi aperti: possono essere visti come disperate vie di fuga. Togliete tutti quegli oggetti che potrebbero provocare ferite in quanto, in un momento di agitazione, potrebbero finirci contro. Non tenete i cani legati a catena perché potrebbero strangolarsi».

