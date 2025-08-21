CERVETERI - Bosco di Valcanneto, affidato dal comune l’incarico per il Progetto di Utilizzazione Forestale: un piano strategico per tutelare l’area, garantire la sicurezza e valorizzare il polmone verde di Cerveteri. Il bosco torna, quindi, protagonista. Questo prezioso polmone verde rappresenta una risorsa ambientale di inestimabile valore per Cerveteri e per l’intero comprensorio e l’amministrazione comunale compie un passo decisivo verso la sua tutela e valorizzazione: con determina dirigenziale n.1611 è stato affidato al dottor forestale Stefano Cupellini l’incarico per la redazione del Progetto di Utilizzazione Forestale (PUF), uno strumento tecnico e strategico per affrontare in maniera organica le sfide che il bosco pone: dalla gestione delle alberature alla sicurezza dei visitatori, dalla salvaguardia della biodiversità alla promozione di un turismo sostenibile. Il sito di Valcanneto è un luogo che molti cittadini vivono quotidianamente; negli ultimi anni si è dovuto fare i conti con il disseccamento di numerosi esemplari di quercia. Il Servizio Fitosanitario della Regione Lazio è intervenuto effettuando accurate indagini diagnostiche e i risultati hanno evidenziato la presenza della “brenneria goodwinii”, un batterio che può compromettere seriamente la salute delle piante e la stabilità complessiva dell’ambiente boschivo. Per fronteggiare l’emergenza l’amministrazione comunale ha posto in essere l’abbattimento selettivo per mettere in sicurezza il sentiero longitudinale e le aree perimetrali del bosco, riducendo il rischio di caduta di rami o alberi compromessi. Urge una pianificazione di lungo periodo che stabilisca come intervenire senza compromettere l’equilibrio naturale dell’area. È in questo contesto che nasce il Puf, previsto dalla normativa regionale. Il lavoro affidato al dottor Stefano Cupellini comprenderà: una relazione tecnica dettagliata sullo stato di salute del bosco; rilievi ed elaborazioni per mappare con precisione le alberature e le zone più delicate; una cartografia aggiornata dell’intera area; eventuali allegati e documenti utili a pianificare interventi futuri. L’obiettivo è tutelare la biodiversità e garantire la sicurezza e la fruizione pubblica. Il progetto dovrà indicare non solo le criticità, ma anche le opportunità per valorizzare il bosco, facendone un punto di riferimento per educazione ambientale, sport, escursionismo e turismo sostenibile. «Il bosco è un bene prezioso - spiega la sindaca Gubetti - e vogliamo garantirne la fruizione in sicurezza, preservando al tempo stesso la sua straordinaria ricchezza naturale». Nei prossimi mesi partiranno i rilievi sul campo e le prime elaborazioni tecniche, che segneranno l’avvio di una nuova fase per l’area verde. Il Bosco di Valcanneto, grazie a questo piano, potrà tornare a essere non solo un polmone verde per il territorio, ma anche un luogo di incontro, educazione e scoperta, in equilibrio tra natura e comunità.

