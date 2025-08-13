LADISPOLI – E il monitoraggio, in termini di prevenzione e sicurezza, sarà altissima in questi giorni anche per quanto riguarda l’odioso fenomeno dei borseggi che in parte ha contraddistinto in negativo alcuni periodi estivi e dove hanno avviato le indagini sia i carabinieri che la polizia. Dopo diversi raid che erano stati registrati al mercato rionale a giugno, e a luglio agli utenti del cimitero di via Settevene Palo, un altro caso è stato segnalato in queste ore in pieno centro urbano. A raccontarlo è la signora Katia, residente. «Due ragazzi hanno rubato un borsello a due clienti e a terra poi ho trovato anche una borsa. Ci sono i documenti di un bambino. Si tratta di due ragazzi che si fingono in vacanza, si siedono vicino proprio per tentare di rubare».

Particolare attenzione delle forze dell’ordine nei luoghi sensibili: spiagge, lungomare, mercato e anche alla stazione ferroviaria di Ladispoli-Cerveteri, insomma nelle aree affollate e dove si può più facilmente essere disattenti e depredati del proprio portafogli o anche del telefono cellulare.

