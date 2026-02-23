LADISPOLI – «Come Assessore alle Attività Produttive del sono lieta di annunciare un risultato straordinario: sono arrivate circa 300 domande di partecipazione per la prossima edizione della Sagra del Carciofo». L’annuncio è di Daniela Marongiu riguardo a una delle manifestazioni enogastronomiche più rinomate del Lazio. Un numero che supera le aspettative rispetto agli anni precedenti. «Conferma la crescita costante e l’attrattività del nostro territorio – prosegue Marongiu – direi che è un vero e proprio boom di richieste, che rappresenta un segnale forte e positivo non solo per gli espositori, locali e provenienti da fuori città, ma per tutto il tessuto produttivo di Ladispoli: dalle aziende agricole alle attività commerciali, fino a tutto l’indotto che ruota attorno a questa importante fiera. Siamo orgogliosi di questo risultato, frutto del lavoro dell’Amministrazione e della credibilità che negli anni la kermesse ha saputo conquistare». Nei prossimi giorni si procederà con la selezione delle domande e l’assegnazione dei posti, nel rispetto dei criteri previsti dal bando. La Sagra del Carciofo romanesco soffierà quest’anno le sue 73 candeline. Una fiera nazionale sempre più attesa che richiama centinaia di migliaia di visitatori in tre giorni. L’evento scatterà dall’11 al 13 aprile.

