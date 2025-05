MONTALTO - Si è conclusa con numeri da record la decima edizione di Maremma d’Amare, la fiera dedicata alle tradizioni maremmane, che si è svolta lo scorso weekend alla Marina di Montalto di Castro. L’evento ha registrato un’autentica ondata di visitatori, attirando turisti da tutto il Lazio e da fuori Regione, in particolare da Toscana e Umbria. A esprimere soddisfazione per l’ottimo risultato è Emanuele Miralli, consigliere con delega al Turismo del Comune di Montalto di Castro: “La scorsa settimana abbiamo festeggiato la chiusura del festival, riconosciuto come miglior spettacolo italiano per il folklore e le tradizioni equestri al Premio Senofonte. Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio e conferma il valore di una manifestazione che, anno dopo anno, si consolida a livello nazionale.” Miralli ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’iniziativa: “Un sentito grazie alla Regione Lazio, agli sponsor Comal e Dussman, alle Associazioni locali, ai volontari, a tutte le forze dell’ordine, all’istituto alberghiero Ipseoa , all’ufficio Turismo ed Eventi, a Tcm, agli espositori e alla fanfara del IV Reggimento dei Carabinieri. Tutti insieme hanno reso possibile la perfetta riuscita dell’evento.” La manifestazione ha offerto un ricco calendario di appuntamenti: spettacoli equestri, mercatini artigianali, musica dal vivo, street food, il suggestivo Sentiero delle Tradizioni, oltre a numerose animazioni dedicate alla cultura e al folklore locale. Grande entusiasmo anche per la novità del Festival degli Aquiloni, che ha colorato la spiaggia con installazioni spettacolari, coinvolgendo grandi e piccoli. Guardando al futuro, l’amministrazione comunale intende investire ulteriormente nell’evento: “L’obiettivo – conclude Miralli – è ampliare l’offerta turistica con nuove attrazioni, rendendo Maremma d’Amare un brand sempre più forte e riconosciuto. È l’evento che segna l’inizio della bella stagione e riaccende una movida sana e partecipata alla Marina”.

