CERVETERI – Arrivano le agevolazioni sulle bollette dell’acqua per le famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. Anche per il 2026 è attivo il bonus idrico integrativo, promosso da Acea Ato 2, una misura di sostegno voluta e confermata dalla Conferenza dei Sindaci in sede di approvazione del Bilancio dell’azienda, proprio per andare incontro ai bisogni dei cittadini dei territori serviti, compreso il comune di Cerveteri. «Si tratta di un’opportunità importante – sostiene la sindaca, Elena Gubetti - che consente di ottenere uno sconto diretto sulle bollette per i nuclei familiari con un’attestazione Isee pari o inferiore a 9.530 euro. Negli anni passati, tuttavia, non tutte le risorse messe a disposizione sono state utilizzate, spesso a causa di una scarsa conoscenza della misura. Per questo è fondamentale informare e invitare tutti gli aventi diritto a presentare domanda per non restare indietro». La richiesta può essere presentata entro il 31 dicembre 2026, esclusivamente online, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito: www.ato2roma.it. «Il bonus – prosegue il primo cittadino etrusco - è una scelta condivisa dai sindaci e rappresenta un’opportunità concreta per sostenere le persone che sono in difficoltà dal punto di vista economico».

