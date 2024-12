Blitz antidroga dei carabinieri alla stazione di Oriolo Romano molto frequentata da studenti e pendolari. Durante il controllo del territorio, in ora tarda, i militari hanno notato nel parcheggio della stazione un’anomala presenza di veicoli e, soprattutto, di alcuni giovani che cercavano di nascondersi nella zona meno visibile. Inoltre, il monitoraggio di coloro che gravitavano in zona, ha consentito ai carabinieri di individuare due persone che non si allontanavamo mai dal parcheggio. A quel punto, visto che non vi erano più treni o autobus in partenza/arrivo, è sempre più maturata l’idea che il via vai dei giovani potesse essere collegato a qualche attività illecita. Hanno deciso di controllare un ragazzo che si era allontanato da parcheggio pochi minuti dopo esservi entrato. Il giovane è stato perquisito e trovato in possesso di una dose di hashish. A quel punto, i carabinieri di Oriolo Romando, con l’ausilio dei colleghi di Carbognano e della sezione radiomobile del Nor di Ronciglione, hanno atteso il momento propizio per raggiungere il parcheggio, bloccarne le uscite verso la strada provinciale e raggiungere la sala d’attesa ove hanno trovato un uomo e una donna che, alla richiesta di chiarimenti, hanno detto di essere appena arrivati in attesa di un conoscente. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire 20 grammi di hashish suddivisi in dosi, nonostante l’uomo abbia fatto cadere in terra una dose tentando anche di allontanarla con un calcio. I due spacciatori, una donna 20enne del posto e un 48enne residente in provincia, sono stati arrestati mentre il 21enne è stato segnalato alla prefettura come assuntore.