LADISPOLI – Nuovo blitz interforze contro le tendopoli e il degrado. L’altra mattina, intorno alle 7, gli agenti del commissariato della Polizia di Stato di via Vilnius e quelli della Polizia locale di viale Mediterraneo sono intervenuti in via Firenze alle spalle del pallone geodetico per avviare lo sgombero di tende e bivacchi dove una decina di persone, tra cittadini italiani e stranieri, in condizioni di evidente irregolarità si era piazzata da settimane. Gli investigatori hanno proceduto, come da prassi, alle rispettive identificazioni degli occupanti per poi disporre l’allontanamento. Avviata questa mattina invece una bonifica da parte del personale della Tekneko, la ditta della nettezza urbana che gestisce il servizio in città. Il blitz rientra nell’ambito dei controlli costanti messi in atto dalle autorità competenti per contrastare il fenomeno delle baraccopoli, tutelare il decoro urbano e garantire la sicurezza dei cittadini come avvenuto del resto nella scorsa stagione estiva sulle spiagge ladispolane.

