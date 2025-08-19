PASSOSCURO - Lotta all’abusivismo: controlli straordinari sul litorale di Passoscuro, dove è stata condotta un’operazione congiunta contro gli accampamenti abusivi sorti in prossimità delle dune costiere.

In campo la Polizia Locale di Fiumicino, la Capitaneria di Porto e i Carabinieri della stazione di Passoscuro, impegnati in un’azione coordinata per tutelare il decoro e la sicurezza delle spiagge.

Durante il blitz sono state riscontrate diverse situazioni irregolari, con insediamenti improvvisati che compromettevano non solo la fruibilità dell’arenile, ma anche l’equilibrio ambientale di un’area di particolare pregio naturalistico.

Le forze dell’ordine hanno elevato sanzioni amministrative in base all’Ordinanza Balneare e disposto lo sgombero immediato degli accampamenti. Contestualmente, l’area è stata ripristinata e riportata al suo stato originario.

L’operazione non si è limitata alle multe.

Alcuni dei soggetti coinvolti, infatti, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti, a testimonianza della tolleranza zero annunciata dal Comune e dalle forze dell’ordine nei confronti di fenomeni che rischiano di trasformare le spiagge in zone di degrado e pericolo.

©