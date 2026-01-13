S. MARINELLA - Continua l'attività del circolo cittadino del Pd che ha come obiettivo di attirare persone che hanno voglia di partecipare, di discutere, di scegliere.

«Non è solo una sensazione – dice la segretaria Lucia Gaglione - ma quello che vediamo ogni giorno parlando con le persone nei quartieri, nei luoghi di vita quotidiana. In un clima di incertezza cittadina, purtroppo provocato dal recente scioglimento del consiglio comunale, le persone si interrogano e chiedono serietà, competenza, una guida della città, qualcuno che sappia ascoltare e che i problemi li risolve. Noi del Pd crediamo che bisogna partire dall’ascolto vero, dalla presenza costante e dalla responsabilità di rendere conto ai cittadini. Viviamo un tempo complesso, in cui troppe decisioni vengono prese senza ascoltare davvero i territori, ma che influiscono spesso in modo negativo sulla nostra vita quotidiana. Per questo il nostro impegno continuerà ad essere quello di stare dalla parte della comunità, di difendere i servizi pubblici, la sanità, la scuola, le donne, i giovani, lo sviluppo economico e il diritto a restare e vivere bene qui, a Santa Marinella e a S. Severa. In questi anni non abbiamo mai fatto mancare il nostro supporto e la nostra presenza, siamo stati tra le persone costruendo momenti di dialogo e partecipazione. Abbiamo parlato di diritti, di parità di genere, ci siamo battuti per difendere il castello di Santa Severa e il nostro territorio minacciato dall’ipotesi di una nuova piccola provincia, abbiamo raccolto firme per promuovere il salario minimo e per offrire ai più fragili un supporto psicologico gratuito, ci siamo battuti per dare dignità e sicurezza ai lavoratori, difeso la Costituzione da una legge incostituzionale, promosso la pace. Vogliamo continuare oggi più che mai ad ascoltare le esigenze dei cittadini, risolvere le criticità, trovare le soluzioni più giuste per migliorare i servizi e la vivibilità in città”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA