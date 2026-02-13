CIVITAVECCHIA – Aula Pucci piena per la riunione del comitato “Fermiamo il biodigestore”: giovedì sera in sala erano presenti tra le 150 e le 200 persone, con la partecipazione anche di alcuni esponenti della Giunta, per parlare di uno dei temi “bollenti” del momento: il mega impianto biodigestore che dovrebbe sorgere a Civitavecchia in località Monna Felicita.

Dal confronto sono emerse quelle che saranno le prossime tappe di lavoro. Il comitato ha annunciato infatti la nascita di un gruppo incaricato di incontrare le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di allargare il fronte cittadino e chiarire il nodo occupazionale legato all’impianto: pochi posti di lavoro, sostengono, a fronte di un impatto che riguarderebbe l’intero territorio.

Sul piano istituzionale, invece, i promotori stanno lavorando insieme ai consiglieri per arrivare alla convocazione di un consiglio comunale aperto.

Parallelamente, è stata decisa una serie di assemblee nei quartieri, a partire dal quadrante nord (Borgata Aurelia, Pantano e zone limitrofe), per illustrare ai residenti le ricadute che la realizzazione del biodigestore potrebbe avere su viabilità, qualità dell’aria e vivibilità.

Tra gli interventi più apprezzati quello del dottor Mauro Mocci, ISDE, che ha richiamato attenzione su criticità già segnalate in altri contesti: la gestione degli odori, la natura dei materiali trattati e il tema degli scarti finali, con dubbi sulla destinazione e sull’utilizzo in ambito agricolo. Il comitato intanto continua a raccogliere documentazione tecnica e sta valutando ulteriori iniziative, dal coinvolgimento delle scuole e dei giovani a possibili interlocuzioni in Regione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA