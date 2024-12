LADISPOLI – «Ha provocato un grave danno all’immagine dell’Amministrazione». Questa la motivazione con cui è stata sospesa la dirigenza scolastica della scuola frequentata dal bimbo mandato a casa per 15 giorni a causa della sua iperattività. Il 4 marzo scorso il tribunale si era espresso favorevolmente nei confronti della famiglia, disponendo la riammissione in classe dell’alunno ma a fronte di questo il piccolo non era stato fatto rientrare. La dirigenza scolastica, ora, i starà fuori fino al termine del procedimento disciplinare e comunque non più di 60 giorni. Il 9 aprile dovrà comparire presso l’Ufficio Scolastico Regionale che ha adottato questa decisione nei suoi confronti.