S. MARINELLA - La stagione estiva 2025 al castello di Santa Severa si apre all’insegna del successo. A soli due giorni dall’avvio delle prenotazioni per la rassegna “Vivi il Castello di Santa Severa 202a5”, il pubblico ha risposto con entusiasmo travolgente, i biglietti per i concerti dei Neri per Caso e dei Tiromancino, sono andati esauriti in tempi record. Anche le altre serate del calendario stanno registrando una fortissima richiesta, con prenotazioni in costante crescita e una stagione che promette di superare ogni aspettativa. Un segnale chiaro dell’interesse e dell’affetto che il pubblico riserva a uno dei luoghi più suggestivi del litorale laziale, dove cultura, musica e bellezza paesaggistica si incontrano in un’atmosfera unica. Tutto pronto quindi per l’inaugurazione ufficiale, in programma martedì, con un evento musicale di grande prestigio, il concerto dell’Orchestra di Fiati Gioacchino Rossini, che si esibirà nell’area spettacoli allestita all’interno della fortezza affacciata sul mare, arricchita anche da un’area food dedicata al pubblico. Dal 2004 l’orchestra è diretta dal maestro Raffaele Gaizo, con la direzione artistica del maestro Antonio Fraioli, ed è protagonista da anni di importanti riconoscimenti internazionali, tra i più rilevanti si ricordano il “Flicorno d’Oro” di Riva del Garda, “La Bacchetta d’Oro” di Fiuggi, il “Concorso Bandistico Città di Scandicci” e il “Concorso Internazionale Città di Praga”. Attiva anche in ambito cinematografico, l’orchestra ha inciso musiche per il film “Main e la casa della felicità”, per il programma Tv “Squadre da incubo” e per il cortometraggio La-R-S, presentato in diversi festival internazionali. Gli appuntamenti della rassegna Vivi il Castello di Santa Severa 2025 sono promossi dalla Regione Lazio e organizzati da Laziocrea, con la direzione artistica di Atcl Circuito Multidisciplinare del Lazio. La prenotazione è garantita fino a 15 minuti dopo l’inizio dello spettacolo, pertanto si raccomanda al pubblico la massima puntualità. Per tutte le informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale: www.castellodisantasevera.it

