MONTALTO - Deposito scorie nucleari, Forza Italia Montalto esulta. «Bene le dichiarazioni del ministro Fratin sullo stop ad un’ipotesi ormai superata - affermano gli azzurri - Accogliamo con grande favore le dichiarazioni del ministro Gilberto Pichetto Fratin in merito al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi: la mappa dei 51 siti idonei è ormai superata. Il ministro, ed esponente di Forza Italia, ha ascoltato le istanze dei territori ed ha compreso l’assurdità di una soluzione che non tiene più conto della realtà attuale.

In quest’ottica riteniamo fondamentale la sinergia tra istituzioni e la grande attività in prima linea dei comitati, che va avanti sin dal 2021, quando al governo di Montalto e Pescia abbracciammo da subito la battaglia in difesa della comunità».

«Un sentito grazie va al Governo, al vicepresidente della Commissione Ambiente Francesco Battistoni, al nostro capogruppo in consiglio regionale Giorgio Simeoni e al presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli - concludono da Forza Italia - che non hanno mai arretrato di un centimetro nella difesa del nostro territorio. Avanti con responsabilità e buon senso, sempre dalla parte dei cittadini».

