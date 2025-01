SANTA MARINELLA – Reduce dalla benedizione degli animali presso la chiesetta di Sant’Antonio Abate nel rione Quartaccia, il sindaco si sofferma sui movimenti dei partiti e associazioni di centrodestra che in questi giorni si sono incontrati per stabilire una strategia comune in vista delle prossime elezioni.

Infatti, secondo alcuni osservatori, questo sciame sismico del centrodestra cittadino, avrebbe provocato una sorta di “fermento politico” a Santa Marinella. “Intanto devo dire che vengo da una festa diversa dal solito, segnata dal ricordo della donna e amica Sandra, che al quartiere Quartaccia e non solo, era conosciuta e stimata”.

Preoccupato per la discesa in campo dell’ex senatrice Maria Rosaria Rossi?

“Felice direi – risponde il sindaco - la conosco da tanti anni e siamo amici. Una persona intelligente, viva, molto vicina a Berlusconi. E’ la persona giusta per iniziare a ragionare di politica a un certo livello e sono contento che abbia finalmente trovato casa proprio qui a Santa Marinella”.

Piuttosto lei sa chi c’era a quella cena dentro il ristorante?

“Sicuramente l’ex sindaco Roberto Bacheca, il noto imprenditore Fabio Quartieri e Massimiliano Calvo, il proprietario della Carretta, insieme a Rossanese e forse Stefano Marino. Non so nemmeno se ha cucinato l’ex sindaco Bacheca, perché dopo la tentata crisi del ciambellone, che stavolta gli è venuto male, ha deciso di dedicarsi ai primi piatti. Credo che ci abbia pensato il cuoco del ristorante con una pasta alle vongole che lì è ottima. Dunque, di carbonari, c’erano solo gli invitati segreti”.

Non ha nessun altro commento?

“Ribadisco, se la Rossi è la prescelta sarei davvero felice. Ha frequentato Berlusconi molto da vicino. Era tra le donne che lo assistevano personalmente. Ma è una donna viva, spiritosa, piena di iniziative, che ha iniziato dalle discoteche romane ed è arrivata ad essere una animatrice di eventi ad altissimo livello. Politicamente ha girato un pò qua e là negli ultimi anni. Sapevo che stava con l’ex governatore della Liguria Foti, ma visto la fine che ha fatto, sono contento se si è accasata a Santa Marinella”.

In che senso spiritosa? “Che sa vivere con la giusta ironia, viva la faccia. Non so però se alla cena alla Carretta c’era anche il consigliere Fiorelli, forse se lo sono dimenticato. Che non fosse più il capo dell’opposizione o che non lo sia mai stato mi era chiaro da tempo. Dovrà dire addio alla sua ricandidatura dopo l’abbandono dei suoi sulla questione dell’ex Convento dei Cappuccini. Peccato, ci teneva tanto. Ma tra Fiorelli e la Rossi c’è una grossa differenza. Altra caratura politica e ben altro stile, sono certo che alla fine si adatterà anche Fiorelli”.

«L’ultima volta che la destra ha governato a Santa Marinella ha devastato le casse comunali e provocato il default. A quel poco che ricordo con i soldi invece la Rossi ha la mano pesante nel tagliare le spese, invece, se ne è sempre occupata anche per Berlusconi per cui ha gestito i fondi della casa. E’ una donna libera e indipendente votò a favore del Governo Conte del 2021 senza dir niente a Berlusconi e Tajani voleva cacciarla da Forza Italia, le pare poco. Un’altra medaglia». Insomma sarebbe felice di una sfida con lei alle prossime amministrative.

©RIPRODUZIONE RISERVATA