Buona e mala sanità. Secondo l’autorevole rivista americana Newsweek che, da marzo 2019, stila la classifica dei migliori ospedali al mondo suddivisi in 30 Paesi per un totale di 2400 strutture sanitarie, l’ospedale di Belcolle è il 94° nella classifica dei migliori nosocomi italiani con un punteggio pari al 71,85% (prima 85° con il 72,85%).

Con questo punteggio Belcolle è in classifica internazionale dei migliori ospedali secondo Newsweek.

Eccellenza di livello mondiale è il Policlinico Gemelli di Roma che è 35° assoluto ed il primo in Italia con il 93,57% di punteggio.

Seguono gli ospedali di Milano Niguarda (89.89%) e San Raffaele (89,03); l’Istituto clinico Humanitas di Rozzano (88,98%) ed il Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna (87,13%).

A parte il Policlinico Gemelli di Roma, nelle prime 10 posizioni degli ospedali migliori d’Italia ci sono tutte strutture del Nord.

Nel Lazio l’ospedale di Belcolle è il secondo migliore, secondo il Newsweek, seguito dal Santa Maria Goretti di Latina (71,75% e 100° posto in Italia). In classifica nazionale, al 122° posto e 4° nel Lazio, risulta l’ospedale Fatebenefratelli di Roma (71,75%).

I 30 Stati citati da Newsweek per le strutture sanitarie migliori del pianeta comprendono quest’anno anche Cile e Malesia che si uniscono agli Stati Uniti, a quasi tutti i Paesi dell’Europa occidentale e della Scandinavia ed a 10 Stati asiatici ed alcuni americani.

“I dati sono organizzati per nazione ma elencano anche i 250 migliori ospedali del mondo – spiega l’indagine del Newsweek - di cui abbiamo evidenziato i primi 10, in particolare il loro uso dell’intelligenza artificiale per fare avanzare le scoperte mediche»”.

Sulle caratteristiche del report Newsweek precisa che “il punteggio di ciascun ospedale si basa su un sondaggio online condotto tra oltre 85 mila esperti medici e su dati pubblici provenienti da sondaggi sui pazienti post-ospedalizzazione sulla loro soddisfazione generale.

Il punteggio considera anche parametri su aspetti come l’igiene e il rapporto pazienti/medici, nonché un sondaggio statistico sull’uso, da parte degli ospedali, delle ‘Patient Reported Outcome Measures (Prom), che sono questionari standardizzati completati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i risultati”.

La notizia di Belcolle secondo migliore ospedale del Lazio, secondo Newsweek, è una notizia importante perché si basa su un’analisi approfondita che ha coinvolto decine di migliaia di esperti ed è estesa a livello globale. Basta questo per rispondere a quelle che, spesso, sono polemiche pretestuose sulla sanità viterbese anche se i problemi ci sono e rimangono, per esempio le liste d’attesa lunghe ed il sovraffollamento del pronto soccorso.

Ma si tratta di temi che riguardano tutta la sanità italiana e non quella viterbese nello specifico.

Buone notizie, in tal senso, sono anche l’avvio del progetto della Regione Lazio per il nuovo pronto soccorso di quello che, presto, si chiamerà ospedale “Santa Rosa” e l’esecuzione del completamento dell’ospedale di Belcolle.