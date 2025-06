«Le persone diversamente abili non possono accedere ai nostri campi, speriamo che il Comune intervenga immediatamente». A fare l’accorata richiesta sono i responsabili della Beach Arena, ovvero i campi di beach volley presenti nei pressi della Marina. In queste settimane si sono svolti i lavori per la sistemazione della barriera soffolta, che, però, hanno creato dei disagi alla struttura.

Infatti per le persone diversamente abili, che sono in carrozzina, è praticamente impossibile raggiungere i campi per la presenza di cumuli di detriti. «Abbiamo fatto diverse segnalazioni – riferiscono i proprietari – ci siamo messi in contatto anche con il sindaco Piendibene, ma nessuno ha fatto niente. L’avvallamento di sassi mette in difficoltà cittadini e turisti, più volte abbiamo assistito a persone che sono cadute a terra e si sono fatte male.

Neanche volendo possiamo far accedere i disabili. Inoltre ci è stato distrutto il muro di contenimento, anche qui le segnalazioni sono andate a vuoto. Non vogliamo alimentare polemiche con nessuno, ma chiaramente non possiamo accettare un problema così evidente. Chiediamo solo che si intervenga e presto».

