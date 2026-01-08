BASSANO IN TEVERINA - Giornata di festa a Bassano in Teverina per i 100 anni di Maria Santiloni, nata nel 1926 e arrivata oggi al prestigioso traguardo del secolo di vita. Un compleanno speciale, celebrato con un pranzo al quale ha partecipato anche il sindaco Alessandro Romoli, che ha voluto rendere omaggio alla concittadina consegnandole una targa celebrativa a nome dell’intera amministrazione comunale. Intorno a Maria familiari, amici e concittadini che hanno voluto condividere un momento di grande emozione e partecipazione, testimoniando l’affetto e la stima della comunità. «Cent’anni sono un risultato straordinario – ha dichiarato il sindaco – rappresentano una vita ricca di esperienze, emozioni e ricordi indimenticabili. È un traguardo raro e prezioso, che merita di essere celebrato con gioia e con il calore di tutta la nostra comunità».

©RIPRODUZIONE RISERVATA