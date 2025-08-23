LADISPOLI - Investire sui giovani significa investire sul futuro: col bando “Certificazione Competenze 2025”, la Camera di Commercio di Roma - spiega l’assessora Marongiu - mette a disposizione delle imprese del territorio contributi a fondo perduto per sostenere la formazione e l’orientamento degli studenti delle scuole superiori e dei CFP. L’iniziativa prevede un riconoscimento economico per le aziende che ospiteranno studenti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, con l’obiettivo di valorizzare l’apprendimento non formale e favorire la certificazione delle competenze da parte della Camera di Commercio. I settori coinvolti sono Meccanica, Meccatronica e Automazione (Rete M2A), Turismo (Rete RENAIA), Tessile-Abbigliamento-Moda (Rete TAM) e Agricoltura e Agroindustria (Rete RENISA). I percorsi dovranno svolgersi nell’anno scolastico 2025-2026, in collaborazione con gli istituti scolastici o i CFP, con la presenza di un tutor aziendale e la co-progettazione dei contenuti formativi insieme alle scuole. La scadenza per la presentazione delle domande è a novembre 2025. E’ un’occasione per contribuire alla crescita delle nuove generazioni e beneficiare di un sostegno economico dedicato.