Paura questo pomeriggio a Orte per un incidente che ha coinvolto un bambino.

Il piccolo è stato investito sulle strisce pedonali lungo la strada provinciale 151 Ortana, all’altezza di un attraversamento pedonale

Secondo quanto si è appreso il bambino sta passando proprio sulle strisce pedonali quando, per cause in corso d’accertamento, è stato travolto da un’auto.

Sul posto sono giunti subito il 118 e la polizia locale che ha messo in sicurezza l’area per consentire i soccorsi e le operazioni di emergenza.

Il bambino, che è rimasto ferito, è stato trasportato dai sanitari al pronto soccorso per accertamenti mentre gli agenti della municipale hanno eseguito i rilievi del caso per chiarire la dinamica dell’investimento e gestire la viabilità.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia stradale che ha sottoposto il conducente del veicolo coinvolto nell’incidente all’alcoltest, un esame di rito in caso di investimento di pedone. Non si conoscono le condizioni del bambino ma non sarebbero gravi.