BAGNOREGIO - Il comune di Bagnoregio accoglie con grande soddisfazione la decisione della giunta regionale del Lazio, che ha approvato l’aggiornamento e la rettifica dei tracciati della rete dei cammini del Lazio, inserendo ufficialmente anche il passaggio della Via Francigena del Nord nel nostro territorio.

Il sindaco Luca Profili ha detto: «Esprimo grande soddisfazione per questo riconoscimento, che valorizza ulteriormente il nostro patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Il tracciato principale attraversa Bagnoregio per circa 70 metri, un dettaglio che nelle precedenti delibere non era stato menzionato e che oggi trova finalmente pieno riconoscimento nel catasto regionale».

Profili ha aggiunto: «Desidero rivolgere un ringraziamento sentito al presidente della regione Lazio Francesco Rocca, all’assessore regionale Elena Palazzo e ai consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso il nostro territorio. Il loro impegno nel valorizzare i cammini della nostra regione è fondamentale per favorire uno sviluppo turistico sostenibile e di qualità». Questo aggiornamento rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un sistema di itinerari culturali e naturalistici sempre più ricco, fruibile e capace di generare nuove opportunità per le comunità locali. L’amministrazione comunale continuerà a impegnarsi affinché Bagnoregio possa essere sempre più centrale nelle reti di cammino e nei percorsi di turismo lento che stanno crescendo in tutto il Lazio.

