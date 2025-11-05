LADISPOLI – L’ultimo saluto a Serena Maccarini ieri in una chiesa Sacro Cuore di Gesù gremita. Una folla per l’addio all’istruttrice fitness di 46 anni che si è spenta nella notte tra domenica e lunedì dopo un male. Serena era molto conosciuta non solo per il suo carattere solare ma anche perché era allenatrice in diverse palestre della città, come Puravida e Asd Bad Boys, ieri con la tuta di rappresentanza in onore proprio della donna che organizzava le lezioni quotidianamente. L’omelia di don Gianni, il dolore, le lacrime. C’erano tutti: i familiari, gli amici, gli allievi, semplici conoscenti e soprattutto Mirko, il suo compagno, anche lui istruttore nei centri sportivi. Erano insieme dal 2009. Condividevano la stessa passione e lo scorso anno lui le ha chiesto la mano ricevendo un bel “Sì” prima degli scrocianti applausi del pubblico. Lo aveva fatto platealmente, sul palco di piazza Rossellini, durante un evento estivo inserito nel cartellone del comune con in sottofondo “Marry You” di Bruno Mars. A testimonianza anche dell’amore che li legava. Le aveva dato l’anello non prima di bendarla per chiederle di sposarlo. Si era fermata pure la musica di Kimbo, l’ospite dalla serata. Il matrimonio poi per ovvie ragioni era stato spostato fino all’epilogo triste dell’altra notte con Mirko che ha pubblicato una foto della sua Serena con lo sfondo la canzone “Un’altra te” di Eros Ramazzotti. Da oggi Ladispoli sarà più vuota senza una persona che ha dato tanto agli altri e che verrà ricordata sempre.

