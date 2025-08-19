LADISPOLI – L’estate sarà ancora all’insegna della sicurezza con i Baywatch e i cani salvataggio. Tutti i giorni fino al 31 agosto i bagnini saranno schierati sui torrini di avvistamento nelle spiagge libere più complicate da gestire. In più, durante il prossimo week end, ultime “fatiche” anche per i labrador schierati nella zona di Torre Flavia. «Doveroso ringraziare da parte nostra – commenta Pierpaolo Perretta, consigliere comunale e delegato al Demanio Marittimo di Palazzo Falcone – la società Noah che ha formato tutti gli assistenti, la protezione civile Dolphin a cui è stata ancora una volta affidata l’azione di coordinamento ed intervento in casi problematici, oltre che il comandante della Guardia Costiera locale Christian Vitale per la gestione e per il supporto fondamentale dato. Il mare offre emozioni grandissime e tanto divertimento, ma non bisogna mai smettere di rispettarlo, questo lo ribadiamo sempre». I bagnini saranno operativi da settembre solo nei primi due fine settimana (nelle varie postazioni dislocate sul litorale il servizio “Estate al sicuro” resterà attivo dalle 10 alle 14 e dalle 15 alle 18). Grazie al piano di salvamento comunale, lo scorso 8 luglio un bagnino incaricato di sorvegliare la spiaggia libera a nord, Kristian Tudino, ha salvato un 19enne in balia delle onde. È stato il primo salvataggio stagionale. «Anche i nostri cani bagnino – sostiene Perretta - sono diventati un simbolo di cui non potevamo privarci e infatti hanno dato il loro supporto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA