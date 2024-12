S. MARINELLA – Per la prima volta nella storia della Federazione Badminton Italiana, è stata raggiunta la qualificazione paralimpica a Parigi, grazie a Rosa De Marco, giovane atleta palermitana residente a Santa Marinella. Rosa De Marco ha ottenuto la sua qualificazione attraverso la Commissione Bipartitica che ha riconosciuto gli sforzi della portacolori del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, decima nella Race to Paris.

“In questo momento sono veramente felice – dice la De Marco - non pensavo di piangere, invece i miei sentimenti mi hanno tradita e sono scoppiata in un pianto di gioia. Sono veramente contenta, ancora ho difficoltà a crederci ma la mia mente sta metabolizzando che il grande sogno sta diventando finalmente realtà. Vorrei ringraziare la Federazione per avermi dato la possibilità di fare questo percorso, il Cip per il continuo sostegno, senza di loro, tutto ciò non sarebbe accaduto. Vorrei ringraziare Enrico Galeani, l’allenatore della Nazionale, per tutte le nozioni che mi ha dato. Vorrei ringraziare la mia famiglia che mi hanno sempre appoggiata per inseguire questo mio grande sogno lontana da casa. Un altro ringraziamento va al mio primo tecnico Salvo Plaia per avermi scoperta e sostenuta come un fan e un padre, tutto lo staff che mi segue quotidianamente a Santa Marinella, Linda Zinno, la mia preparatrice atletica, che mi aiuta a sviluppare corpo e mente, Daniele Carlone, il mio fisioterapista e sparring, sempre presente, Jennifer e Sonia della segreteria federale che dietro le quinte hanno sempre lavorato per far andare tutto liscio, Thaira per esserci stata dall’inizio”. A Rosa anche i complimenti del sindaco Tidei. “A nome della città che rappresento – dice il primo cittadino - voglio fare i complimenti, insieme all'amministrazione comunale e in particolare alla delegata allo sport Marina Ferullo, alla giovane promessa del Badminton, prima azzurra Paraolimpica a disputare i giochi. Con questo importante risultato, la giovane atleta, porta in alto il nome della nostra città, dimostrando che con talento, tenacia, impegno e coraggio si possono raggiungere i vertici dello sport internazionale. Un risultato importante che ci auguriamo di poter continuare a coltivare e promuovere con altre nuove giovani promesse del nostro territorio”.