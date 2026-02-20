TUSCANIA - Si chiude con numeri importanti il 2025 della Avis comunale di Tuscania. L’associazione ha registrato 649 donazioni complessive, segnando un incremento di 42 donazioni rispetto al 2024, pari a una crescita del 7%. Si tratta del risultato più alto degli ultimi sette anni, un traguardo che conferma la solidità e la vitalità della sezione locale. L’anno appena concluso è stato anche quello del rinnovo del Consiglio direttivo. A febbraio è stato eletto presidente Marco Fapperdue, con una squadra in larga parte confermata rispetto al precedente mandato e arricchita dall’ingresso dei consiglieri Anna Alberta Ginesi e Corso Maria Luz Linarez. Una scelta all’insegna della continuità, che ha permesso di proseguire il lavoro impostato negli ultimi cinque anni. Numerose le iniziative realizzate nel corso del 2025. Tra le più significative, la collaborazione con il Liceo di Tuscania: l’associazione ha donato magliette per i giochi studenteschi targati Avis Tuscania e ha incontrato gli studenti in assemblea, promuovendo la cultura della donazione e avvicinando nuovi giovani donatori. Importante anche l’accordo con l’oculistica Patrizio Massimo, che ha previsto per i donatori una visita gratuita al fondo oculare, utile per la prevenzione di eventuali lesioni da retinopatia diabetica e ipertensiva. Un’iniziativa che coniuga solidarietà e attenzione alla salute. Nel 2025 è stato inoltre attivato per la prima volta il 5×1000, uno strumento che consentirà di sostenere e sviluppare ulteriormente le attività associative. Positivo anche il coinvolgimento delle realtà sportive locali, con giornate di donazione organizzate insieme alle squadre di pallavolo e calcio del territorio. L’anno è stato particolarmente significativo anche per le celebrazioni del 45esimo anniversario di fondazione della sezione, festeggiato con oltre 130 soci presso il Poggio della Ginestra. La giornata è stata preceduta dalla donazione del sangue, dal corteo con la banda cittadina e dalla celebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Mario Grech. Non sono mancati riconoscimenti importanti: il 4 ottobre, presso il Palazzo Gentili, sei donatori dell’Avis Tuscania hanno ricevuto la civica benemerenza della Provincia di Viterbo. L’11 ottobre, invece, la giovane donatrice Ilaria Pulcini ha ottenuto la borsa di studio “Antonio Usai”, promossa da Avis provinciale di Viterbo, durante la cerimonia al teatro San Leonardo. A fine novembre è stato infine siglato un accordo con Aquatix, la piscina comunale di Tuscania, per promuovere benessere, attività fisica e cultura del dono, offrendo uno sconto dedicato ai tesserati Avis. Nel corso dell’anno si sono registrati 48 nuovi iscritti, un segnale incoraggiante che testimonia l’attenzione crescente verso il valore della donazione. Il bilancio del 2025 si chiude dunque con un risultato più che positivo: crescita nelle donazioni, nuove collaborazioni sul territorio e un costante impegno nella promozione della solidarietà. Un percorso che conferma il ruolo centrale dell’Avis Tuscania nella vita sociale della comunità.

