TARQUINIA - Si lavora di gran lena al Lido di Tarquinia per sistemare le principali strade di accesso al litorale, ancora dissestate per via delle radici dei pini.

In proposito l’amministrazione comunale ha pubblicato l’ordinanza per la modifica temporanea della viabilità in via Porto Clementino per consentire i lavori di ripristino del manto stradale. Istituito il divieto di transito in via Porto Clementino, nel tratto compreso tra via della Salara e viale Mediterraneo dal 19 giugno 2025 fino a fine lavori.

«La misura - spiegano dall’amministrazione comunale - è necessaria per garantire la sicurezza stradale durante gli interventi. Ci scusiamo per i disagi e invitiamo tutti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea».

A breve i lavori di rifacimento del manto stradale interesseranno anche l’ultimo tratto di viale Mediterraneo rimasto fuori dal maxi intervento di restyling realizzato dalla precedente amministrazione Giulivi.

