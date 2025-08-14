CIVITAVECCHIA – Costituire un tavolo permanente di ascolto dedicato alla categoria dell’autotrasporto.

È questa la decisione condivisa a cui sono giunti l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici e Mobilità, Fabrizio Ghera, l’Assessore al Lavoro e Turismo del Comune di Civitavecchia, Piero Alessi e il rappresentante di Assotir Patrizio Loffarelli, i quali si sono incontrati in Regione nei giorni scorsi.

Il nuovo organismo, che si riunirà con cadenza regolare, sarà composto da rappresentanti di categoria, Comune di Civitavecchia e Regione Lazio, e verrà ampliato con l’invito a partecipare anche all’Autorità di Sistema Portuale. L’obiettivo è affrontare in maniera strutturata le criticità e le opportunità del settore, individuando soluzioni condivise e sostenibili, in un’ottica di coordinamento tra istituzioni e operatori.

«Il trasporto merci su gomma – ha dichiarato l’Assessore Alessi – è un comparto strategico per l’economia locale e per l’intero sistema portuale. Il tavolo permanente rappresenta un passo concreto per garantire un dialogo costante e una collaborazione efficace, così da sostenere lo sviluppo del settore e tutelare le esigenze di chi vi lavora».

«Accogliamo con favore la nascita di questo tavolo – ha commentato l’assessore Ghera – perché conferma l’attenzione della Regione ai territori e alle categorie produttive. Il confronto diretto e costante con le realtà locali è essenziale per individuare soluzioni che favoriscano lo sviluppo e la competitività del nostro sistema economico».

