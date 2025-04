Positivo il bilancio dei servizi straordinari di prevenzione controllo del territorio operati dalla polizia di Stato a marzo e aprile a Civita Castellana.

Più di quindici i servizi di prevenzione straordinari attuati in tutti i quadranti orari e in particolare pomeriggio e sera con l’impiego degli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Roma e della polizia stradale di Viterbo. Nel corso dei servizi sono state controllate più di 1.800 persone tra cui oltre 200 cittadini extracomunitari e 1.127 veicoli.

Sono state contestate 15 violazioni amministrative per inosservanza al Codice della strada con ritiro di una patente e di una carta di circolazione nei confronti di due automobilisti. Due le sanzioni amministrative per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale con sequestro di alcune dosi di cocaina e perquisizioni personali estese anche ai domicili degli interessati.

I controlli sono stati estesi, con l’impiego di operatori della polizia amministrativa, anche ad alcuni esercizi pubblici e sale giochi della zona in una delle quali è stata riscontrata un’omessa sorveglianza in violazione alla relativa normativa.

All’esito dei controlli, la polizia anticrimine ha avviato puntuali istruttorie su alcuni soggetti pregiudicati identificati consentendo l’emissione nei loro confronti di quattro avvisi orali firmati dal questore di Viterbo. Nel corso dei controlli un italiano resosi responsabile di gravi intemperanze all’esterno di un esercizio pubblico della cittadina civitonica è stato colpito dal Daspo Willy con divieto di accesso ai locali pubblici per anni due .