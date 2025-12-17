TARQUINIA – E’ iniziata male la giornata di oggi per gli automobilisti sulla via Aurelia, in direzione del litorale.

Un’auto si è infatti cappottata all’altezza dell’antico acquedotto romano di zona Arcatelle mandando in tilt il traffico.

Sul posto l’immediato intervento della protezione civile e delle forze dell’ordine che stanno cercando di gestire la mobilità stradale.

Da quello che si apprende il conducente del mezzo finito fuori strada non avrebbe riportato ferite gravi ma grande è stata ovviamente la paura per lui e le altre persone che erano nell’auto, compresi i conducenti delle autovetture che hanno assistito all’incidente.

Al momento le autorità competenti stanno ricostruendo la dinamica per chiarire come sia accaduto l’incidente, che non ha coinvolto – fortunatamente – altri mezzi.

