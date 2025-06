CERVETERI – Ringhiera del cavalcaferrovia distrutta da un’auto uscita fuori strada. Nessuna conseguenza fortunatamente per il conducente, un residente del posto, ma ora tornano i grattacapi sulla sicurezza in un punto molto critico, segnalato in passato da cittadini e comitati di zona. A parte la ringhiera, sempre sconnessa, i riflettori erano stati puntati in passato sul marciapiede stretto, sulla mancanza di barriere nella parte alta della struttura e il solito degrado che avvolge il percorso pedonale su viale Campo di Mare. «Spero che il Comune intervenga presto perché la situazione è estremamente pericolosa», è la segnalazione di Paolo, residente, sul gruppo social del comitato di zona, sempre attivo sui problemi del territorio. «Con dei dispositivi catarifrangenti – propone Alessandra - la situazione migliorerebbe visto che accadono sempre sul lato delle transenne». Una polemica tira l’altra. «Il parapedoni più incidentato della storia – scrive pubblicamente Fabio -, spesso viene divelto, rimane tale per altrettante settimane prima che si eseguano gli interventi riparatori e poi appena eseguiti passa poco e nuovamente viene demolito. Al di là di questa ultima circostanza, che pare dipenda da guasto meccanico, frequentemente si vedono moto e auto superare contromano in salita e discesa, in maniera del tutto scriteriata e incosciente». «Speriamo che facciano presto a ripristinare tutto il parapedoni, più avanti ci sono anche dei tubi che non sono collegati alle colonnine e quindi ancora più pericolosi», è l’appello lanciato da Paolo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA