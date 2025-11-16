LADISPOLI – I furgoni scassinati a Cerveteri, le auto prese di mira nei quartieri ladispolani. I ladri si sono accaniti soprattutto sui veicoli di grossa cilindrata, in particolare Mercedes, Bmw e Audi assicurandosi pezzi pregiati. Agiscono specialmente di notte sul litorale aprendo la vettura senza far scattare l’allarme e smontano in pochi minuti i componenti più costosi, come i volanti multifunzione completi di comandi e airbag. Si tratta di pezzi che, acquistati nuovi, hanno un prezzo altissimi: dai 6 agli 8mila euro. Molte tra le vittime temono che i componenti rubati vadano a rimpolpare le vendite online, su quei portali dove “si trova di tutto”, compresi ricambi usati di provenienza spesso difficile da verificare. Un mercato parallelo che rischia di crescere grazie a questi furti seriali. Aumenta anche la preoccupazione per le polizze assicurative: tra denunce, riparazioni e richieste di risarcimento, i proprietari temono un ulteriore aumento dei costi, già ritenuti alti in tutta la zona. Intanto monta la rabbia: le segnalazioni sono svariate. Cinque auto portate in un’officina nell’area artigianale di Ladispoli. Auto trovate al mattino aperte, smontate e private dei loro componenti più pregiati. Un fenomeno che non sembra più circoscritto ad altre zone d’Italia, ma che sta attecchendo in modo preoccupante anche sul nostro territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA