CIVITAVECCHIA – Operazione interforze all'alba, che ha visto i carabinieri e la polizia in prima linea per stroncare il fenomeno legato agli incendi di auto che negli ultimi mesi hanno creato un vero e proprio allarme in città. Pattuglie è intervenuta in zona Uliveto e Campo dell'Oro, con l'ausilio di un elicottero, per eseguire alcune ordinanze di custodia cautelare, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Civitavecchia.

Sarebbero sei le persone arrestate, tra loro anche alcune donne. SEGUE