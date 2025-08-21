Traffico in tilt questa mattina sulla Tuscanese per un incidente che ha coinvolto una vettura. Per cause ancora in corso d’accertamento, l’auto ha perso il controllo finendo fuori strada e ribaltandosi su un lato. Alla guida c’era un uomo su una settantina d’anni. Per estrarlo dall’auto sono intervenuti i vigili del fuoco. Presenti sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Per consentire le operazioni di soccorso e il recupero dell’auto, la strada è stata chiusa per circa un’ora con inevitabili disagi alla circolazione stradale.