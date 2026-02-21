Grave incidente stradale alle prime luci dell’alba di questa mattina, intorno alle 6, lungo la strada Castrense, nel tratto che collega Canino a Montalto di Castro. Per cause ancora in corso di accertamento, una Bmw con a bordo tre carabinieri liberi dal servizio è uscita di strada, terminando la corsa contro un albero ai margini della carreggiata.

L’impatto è stato violento. Uno dei tre occupanti è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma, mentre gli altri due sono stati ricoverati all’ospedale Ospedale Santa Rosa di Viterbo. Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dall’abitacolo e prestare le prime cure. Presenti anche gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità, con il supporto dei militari della compagnia di Tuscania. L'attenzione sarebbe focalizzata sullo stato del manto stradale: il tratto della Castrense interessato dall'incidente non si presentava infatti in condizioni ottimali, complici le abbondanti piogge che hanno colpito la Tuscia nelle ultime settimane. Ogni elemento è ora al vaglio per capire se sia stata una tragica fatalità o se le criticità della carreggiata abbiano giocato un ruolo determinante. Il traffico ha subito rallentamenti e la strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, prima di essere riaperta alla circolazione.

