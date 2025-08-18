LADISPOLI – Ha colpito un cartellone pubblicitario del corso principale del viale Italia per poi darsi alla fuga. L’autista del camion però è stato rintracciato dalla volante della Polizia di Stato del commissariato di via Vilnius. Insomma, la fuga è durata davvero poco ma i danni sono stati ingenti nel centro ladispolano dopo lo scontro avvenuto ieri mattina. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’impatto ha danneggiato la struttura. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di viale Mediterraneo che, insieme ai tecnici della municipalizzata Flavia Servizi, ha provvedendo a mettere in sicurezza l’area. Il conducente è stato denunciato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA