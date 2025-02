OSTIA - La genetica e lo studio del Dna sono ormai fondamentali nella ricerca scientifica. Oggi sempre più ricercatori concordano nel ritenere che anche nella sindrome dello spettro autistico la componente genetica giochi un ruolo molto importante.

«Negli ultimi anni si sono molti moltiplicati studi e ricerche che hanno evidenziato la presenza di alcune specifiche alterazioni di geni che rientrano nel disturbo dello spettro autistico - spiega Stefano Galloni, direttore generale della Fondazione Roma Litorale, ente all’avanguardia in materia di autismo -. Per approfondire questa tematica, grazie a una ormai solida partnership con Altamedica centro italiano di eccellenza, abbiamo deciso di organizzare una giornata di ascolto e confronto con le famiglie che avranno l’opportunità di incontrare genetisti e medici di fama che risponderanno a domande e dubbi».

«Parleremo del futuro della ricerca scientifica, delle nuove frontiere della genetica e dell’importanza dei test genetici nella diagnosi precoce, in relazione agli attuali sistemi di presa in carico - sottolinea Galloni -. Insieme a degli esperti faremo il punto della situazione, presenteremo il test ‘Ucas’ capace di diagnosticare la sindrome dello spettro autistico o una familiarità in maniera molto precoce. Esame indolore, della durata di pochi secondi e validato a livello scientifico, che abbiamo deciso di affiancare alle nostre valutazioni e ai test clinici svolti dai nostri neuropsichiatri e dalla nostra equipe riabilitativa. Invitiamo tutte le famiglie interessate a partecipare».

L’evento è gratuito e aperto a tutti ma a numero limitato di ingressi. È obbligatoria la prenotazione. L’appuntamento è per sabato 1 marzo 2025 dalle ore 10.00 alle 12.00 presso la Fondazione Roma Litorale Ets, lungomare Duca degli Abruzzi 24/A, ad Ostia. Per prenotarsi inviare una email a ‘prenotazioni@fondazionerml.com’ o un messaggio wapp al numero 348 456 3603.