LADISPOLI – Torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico: il tradizionale “Trofeo Città di Ladispoli”, dedicato alla memoria di Roberto Minisini, storico atleta del gruppo Millepiedi che per anni ha rappresentato con orgoglio i colori dell’associazione distinguendosi nelle competizioni su strada. Domani mattina centinaia di atleti si sfideranno sulla distanza dei 10 chilometri in una gara nazionale che si svilupperà lungo un percorso ufficiale omologato dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera, confermando ancora una volta il prestigio e la rilevanza dell’evento nel panorama dell’atletica leggera. La partenza è fissata alle 9:30 da via Corrado Melone. Il percorso attraverserà alcune delle principali arterie cittadine, tra cui via Palo Laziale, via Ancona, via Odescalchi e piazza Rossellini, per poi proseguire fino a Marina di San Nicola, regalando agli atleti e agli spettatori uno scenario suggestivo. In coda alla gara competitiva si svolgeranno anche la 10 km non competitiva e una camminata di 2,3 km aperta a tutti, con particolare attenzione ai più giovani e agli appassionati. «Ladispoli città dello sport non è solo uno slogan, ma una visione concreta fatta di strutture ed eventi», dichiara il consigliere comunale e delegato ai Rapporti con le Federazioni sportive Stefano Fierli. «Da anni questo evento rappresenta un punto di riferimento per gli atleti e per tutta la comunità», sostiene il delegato allo Sport Fabio Ciampa.

