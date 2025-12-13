ALLUMIERE - Ad Allumiere la letteratura torna protagonista con la presentazione del libro “Il fontanile” di Assunta Antonini.

L’appuntamento è in programma per oggi pomeriggio alle ore 17.30 presso il Centro Sociale Anziani di Allumiere, in via Civitavecchia e rientra nell’ambito delle iniziative culturali promosse dall’Associazione Centro Anziani APS. “Il fontanile” è l’ultimo romanzo di Assunta Antonini, autrice italiana già nota per altre opere narrative, che in questo lavoro intreccia memoria, storia e sentimenti.

Il libro si sviluppa su due piani temporali: da un lato il presente, dall’altro il racconto della vita di Anita e Francesco, due giovani della Maremma dei primi del Novecento, sullo sfondo di un’Italia segnata dalla Prima guerra mondiale. Ne emerge una narrazione intensa, in cui le vicende personali si intrecciano ai cambiamenti sociali e storici di un’epoca complessa, restituendo al lettore uno spaccato umano profondo e coinvolgente.

La scrittura di Assunta Antonini si distingue per l’attenzione ai legami familiari, alle radici e alla forza dei sentimenti, temi che attraversano anche le sue precedenti pubblicazioni.

Con “Il fontanile” l’autrice propone un romanzo che invita alla riflessione sul valore della memoria e sulla capacità delle storie di attraversare il tempo, mantenendo intatta la loro attualità.

Nel corso dell’incontro l’autrice dialogherà con Marietta Tidei, consigliera regionale, e con Brunella Franceschini professoressa dell’IC di Allumiere e Tolfa e presidente dell’Aps Femminile plurale e di Snoq Allumiere.

Il confronto offrirà l’occasione per approfondire i contenuti del libro, il percorso creativo dell’autrice e i temi sociali e culturali che emergono dalla narrazione.

L’iniziativa rappresenta un momento significativo di incontro tra letteratura e comunità, confermando il ruolo del Centro Sociale Anziani di Allumiere come spazio di aggregazione e promozione culturale. Un appuntamento aperto alla cittadinanza, pensato per chi ama i libri e per chi desidera avvicinarsi alla narrativa contemporanea attraverso il racconto di storie capaci di parlare al presente.