LADISPOLI – Troppa inciviltà, i raccoglitori degli abiti usati sono stati rimossi. Nell’ultimo periodo era diventata insostenibile la situazione per il degrado provocato da troppe persone che abbandonavano di tutto a terra tra rifiuti, sacchi della spazzatura, giocattoli rotti e materiali ingombranti. A confermare la rimozione dei container è l’associazione di Fareambiente Ladispoli che in più di un’occasione era intervenuta per fronteggiare il cumulo di sporcizia persino di fronte agli istituti scolastici (quello in foto proprio davanti al liceo Pertini). «Sono stati tolti i raccoglitori degli abiti – scrivono i responsabili delle guardie ecozoofile sul profilo social ufficiale -, ricordiamo che noi di FareAmbiente Ladispoli abbiamo fortemente voluto che accadesse, chiedendolo più volte nelle sedi giuste, e siamo stati ascoltati. Lo abbiamo voluto non perché non ce ne fosse bisogno, anzi, riteniamo necessario metterli direttamente in discarica, ma perché i soliti incivili hanno fatto sì che non fosse più possibile sopportare lo scenario che si riproponeva ogni giorno con l'abbandono dei rifiuti proprio tutto intorno ad essi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA