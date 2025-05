ALLUMIERE - Tutto pronto per la terza edizione di “Asinitaly Allumiere 2025”, due giorni sabato e domenica all’insegna del folklore e dei prodotti locali dove i protagonisti saranno gli asini. Asinitaly è stato presentato ieri mattina presso la sede della Fondazione Cariciv: il sindaco Luigi Landi e la presidente della proloco Allumiere Maria Pinardi hanno sposto il programma e la forte valenza di questa manifestazione.

Perfetti padroni di casa il presidente della Fondazione Cariciv Gaetano Starace e la dirigente Gabriella Sarracco, quest’ultima segue da anni le attività del comune di Allumere e, oltre a complimentarsi con gli organizzatori ha anche sottolineato l’importanza di questa manifestazione che “è n mix perfetto fra tradizione, folklore, sport, cultura, musica, aggregazione, convivialità, valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti tipici e unione fra i comuni d’Italia”. La presidente della Proloco di allumiere, Pinardi ha evidenziato: “ Anche quest’anno saranno ospiti della due giorni 10 delegazioni di Comuni da tutta Italia che hanno nel folklore e nella passione per gli asini le loro radici.Sarà presente un’esposizione in piazza degli esemplari delle razze asinine riconosciute con esperti che, con i loro spettacoli sapranno fare avvicinare i visitatori a questi splendidi animali. Sabato, invece, si terrà la Festa del folklore con una allegra e bellissima parata folkloristica i cui protagonisti saranno gruppi folkloristici, le nostre sei Contrade e gli Amici della Musica. Non mancheranno i produttori locali che, per entrambe le giornate, saranno attivi con stand lungo le vie principali del paese e faranno assaporare ai visitatori le delizie del nostro territorio, il tutto accompagnato da gruppi musicali lungo la via. Domenica pomeriggio si svolgerà l’immancabile corsa degli asini in dirittura “La Giubba d’Italia” che anche quest’anno si preannuncia avvincente. Siamo entusiasti di annunciare che sabato, duranteAsinItaly la nostra Pro Loco di Allumiere e quella di Paliano si uniranno in un gemellaggio che celebra la cultura, le tradizioni e l'amicizia tra i due paesi”. Il sindaco Luigi Landi, dopo aver presentato l’intenso programma, ha ringraziato la Fondazione Cariciv e tutti coloro che stannocollaborando per il buon esito della manifestazione. Landi, infine, ha lanciato un invito: “Unitevi a noi per scoprire le bellezze dei territori, gustare le specialità locali e partecipare a eventi ricchi di storia e divertimento. Non mancate, sarà un'occasione speciale per stringere legami e creare ricordi indimenticabili”.Sabato alle ore 17 inizierà il 'Festival del Folklore' che in parata attraverserà le vie del paese fino alla piazza; saranno presenti i gruppi: Monte Patulo Gruppo Folk, La Compagnia dei Virelai, l’associazione delle Contrade Agostino Chigi e gli Amici della Musica. “Sarà - ha sottolineato il sindaco Landi - un viaggio nella nostra amata Italia attraverso canti e balli popolari, renderanno omaggio a tutte le delegazioni provenienti da tutta Italia. Da rilevare ce sabato l’associazione Agostino Chigi sarà presente alla parata del folklore con un anticipazione degli abiti dei cortei storici delle 6 Contrade di Allumiere. Sabato sera in piazza Mertel imperdibile cena nata dall’unione dell’chef Daniele Orieti del ristorante de “Le Cantine del Cardinale” e di Tommaso Vernace produttore di vini della Cantina Enotria. “Vogliamo partecipare attivamente alla festa di Asinitaly per poter interagire coi partecipanti e vivere la ristorazione per una serata, in maniera meno convenzionale e più empatica e coinvolgente - spiega Orieti - con Tommaso Vernace titolare della Cantina Enotria, abbiamo optato per un menù da strada, però sempre alla ricerca della qualità, puntando sia sulla tradizione gastronomica italiana con quel tocco esotico per accontentare anche i palati più curiosi. Ci sara’ anche la possibilità di seguire in diretta la finale di Champions League con a disposizione un megaschermo con proiettore”. I due artigiani proporranno arrosticini di pecora, gnocchetti ragù di lepre, pulled pork, fagioli neri con salsiccia, nachos e

Hamburger per i più piccoli.

In occasione della manifestazione AsinItaly. Per entrambe le giornate saranno presenti Roberta e Paola del Parco Faunistico Fiocco di Neve coi loro amici gufi e rettili: aspettano tutti nel loro stand per vivere un esperienza indimenticabile per i bimbi e gli adulti. Ospiti musicali Agnese Morra e e il duo Daniela Minniti e Paolo degli Atti che con un mix di Canzoni Romane e Revival anni 70 faranno cantare e ballare.

