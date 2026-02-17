LADISPOLI – L’ultimo incidente di una lunga serie domenica sera quando al chilometro 39 una macchina è uscita fuori strada all’altezza della rotatoria sulla via Aurelia. Ma di schianti, negli ultimi sette giorni, ce ne sono stati altri sei, uno sulla statale. È di nuovo allarme in città per un fenomeno che non accenna a diminuire nonostante le polemiche e tutti gli accorgimenti di palazzo Falcone con limiti imposti a 30 chilometri orari, dissuasori e cuscini berlinesi. Qualche ora prima scontro al chilometro 40. Tre i veicoli coinvolti in un tamponamento che ha mandato in tilt la circolazione stradale. Una donna di 40 anni, alla guida di una Citroen, avrebbe perso il controllo della macchina andando a impattare contro due vetture che procedevano nella direzione opposta. L’urto è stato violento. Ad avere la peggio è stata proprio la conducente che ha riportato la frattura di un braccio ed è stata soccorsa dal personale sanitario intervenuto sul posto. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Andando però al centro urbano gli agenti della Polizia locale sono intervenuti praticamente ogni giorno per i rilievi e per gestire la viabilità. All’incrocio tra via Claudia e via Ugo Foscolo una giovanissima di 13 anni è stata travolta da un’auto mentre era alla guida del sul monopattino. La ragazzina è stata trasportata d’urgenza al Bambino Gesù di Palidoro con l’ambulanza del 118 ma le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. Sempre in via Napoli incidente tra una Lancia Y e una Bmw. A restare ferito un giovane 20enne finito ospedale con varie fratture. La strada è stata chiusa per circa un’ora di mattina. All’incrocio tra via Pescara e via Latina ennesimo scontro tra due vetture. Qui non si è fatto male nessuno ma ne ha risentito la viabilità. Analogo discorso in via Milano con una signora di 50 anni trasportata al pronto soccorso. L’amministrazione comunale, nell’ultimo Piano del traffico, ha posto rimedio ad una situazione che stava sfuggendo di mano. I primi interventi nelle scorse settimane con l’installazione di dossi in via Genova al bivio con via Fiume, via Palermo e via La Spezia. Accorgimenti pure al Cerreto e in via Delfini in direzione del lungomare di via Marina di Palo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA