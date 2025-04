CERVETERI - Sul territorio etrusco arriva il “Nucleo volontari e protezione civile carabinieri di Ladispoli-Cerveteri”.

Segretario Riccardo Marinelli che insieme agli altri volontari ha presentato il nucleo durante la sagra del carciofo romanesco che si è svolta a Ladispoli nel week end appena trascorso.

Coloro i quali vorranno aderire al gruppo potranno contattare su Messenger il segretario Marinelli. Le iscrizioni sono aperte ai carabinieri in congedo. Possibilità per tutti gli altri di aderire, come simpatizzanti, anche come simpatizzanti.