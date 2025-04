Corriere della droga tra Roma e la Tuscia arrestato dai carabinieri. Venerdì i militari della Stazione di Corchiano hanno fermato un giovane di 21 anni, residente a Roma, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto durante un controllo stradale.

Il giovane si trovava alla guida di un’auto a noleggio quando è stato fermato dai carabinieri. Nella perquisizione i militari hanno trovato 160 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina. Le droghe erano confezionate e pronte per essere immesse nel mercato dello spaccio. Erano state nascoste in modo astuto all’interno del vano della leva del cambio del veicolo, in contenitori sigillati per eludere i controlli.

Durante il controllo, i carabinieri hanno anche trovato 250 euro in contante, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Il giovane, che operava come corriere tra Roma e varie località della provincia di Viterbo, è stato arrestato in flagranza e successivamente associato alla casa circondariale di Viterbo a disposizione dell’autorità giudiziaria.