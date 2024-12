E’ ritenuto responsabile di furti a Roma e Milano, viene arrestato a Vetralla.

E’ accaduto giovedì mattina nel corso di uno dei servizi di pattuglia e perlustrazione che vedono impegnati i carabinieri della Compagnia di Viterbo anche nelle campagne intorno ai centri abitati della provincia.

Nella tarda mattinata i militari della stazione di Vetralla ha controllato un’autovettura in transito sulla Cassia. La vettura, risultata a noleggio, trasportava più persone di origine latino - americana.

Tra loro c’era anche un 23enne gravato da provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura di Milano, poiché ritenuto responsabile di furti commessi a Roma e nel capoluogo lombardo tra il marzo 2022 e il febbraio 2024.

Il giovane è stato quindi arrestato e condotto nel carcere di Mammagialla. Un 38enne che era con lui, trovato in possesso di un coltello in seguito a una perquisizione veicolare, è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.